В лесах Свердловской области отменили режим ЧС, но ходить туда нельзя

С завтрашнего дня в Свердловской области отменяется режим ЧС в лесах, который был введен из-за масштабных пожаров в начале мая. Но ходить в леса по-прежнему нельзя, исключение составляют природные парки. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

С 1 июля структуры, входящие в единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, переходят на штатный режим работы. «При этом в Свердловской области до 6 июля продолжает действовать особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет посещения лесов людьми, в том числе на транспорте. Но разрешено посещение особо охраняемых природных территорий организованными группами – при условии, что они двигаются исключительно по оборудованным маршрутам. В таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Уральцы также могут посещать лесные парки Екатеринбурга», – пояснили в департаменте информполитики губернатора.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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