Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 1600 га

В Свердловской области снова начали гореть леса. За сутки площадь пожаров выросла на 100 га и составила 1602 га.

«В Свердловской области на 00:00 3 июля действует 17 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1 602 га», – сообщает федеральная Авиалесоохрана. Вчера площадь пожаров была 1500 га.

Напомним, 23 июня областные власти рапортовали о том, что все лесные пожары потушены. Но с приходом жаркой и сухой погоды возгорания возобновились. Первые пожары зафиксировали 28 июня.

В Свердловской области 1 июля отменили режим ЧС в лесах. Но продолжает действовать особый противопожарный режим. В леса ходить запрещено. Но разрешено посещение особо охраняемых природных территорий организованными группами – при условии, что они двигаются исключительно по оборудованным маршрутам. В таком режиме работают, в частности, природные парки «Оленьи Ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», заказник «Режевской». Уральцы также могут посещать лесные парки Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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