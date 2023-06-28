В Свердловской области снова горят леса

В Свердловской области снова начали гореть леса. По сообщению Авиалесоохраны, к полуночи было известно о двух возгораниях, их пытались тушить. Площадь пока невелика, горит 3 гектара леса.

О том, что все лесные пожары ликвидированы, областные власти сообщали менее недели назад, 23 июня. Свердловская область горела с весны, огонь уничтожил дома в нескольких поселках, из-за огня и дыма перекрывали трассы, людей эвакуировали. Правительство даже наняло консультанта по лесным пожарам. Им стал Григорий Куксин. Сейчас он учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров и соучредитель Общества добровольных лесных пожарных.

Всего в регионе в этом году выгорело 243 920 га леса, было 787 лесных пожаров.

Екатеринбург, Марина Иванова

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