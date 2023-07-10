На Урале снова горят леса

В Свердловской области на утро 10 июля зарегистрировано 30 лесных пожаров общей площадью 3040 гектаров, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». Тушить возгорания свердловским пожарным помогают отряд Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов (25 человек) и парашютисты-десантники федеральной лесоохраны (18 человек).

Пока на территории региона локализованы 17 пожаров на площади 2562 га. «На [этой] неделе ожидаются грозы, объявлено штормовое предупреждение. Это улучшит лесопожарную обстановку. Вводить режим ЧС пока нет необходимости», – сообщает телеграм-канал «Не для протокола».

Напомним, режим чрезвычайной ситуации в лесах Свердловской области отменен с 1 июля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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