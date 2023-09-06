В местах природных пожаров и вырубок высадят 24 млн сеянцев хвойных деревьев

Осенью 2023 года в Свердловской области высадят более 24 миллионов сеянцев хвойных деревьев, чтобы восстановить леса после пожаров и массовых вырубок.

«В Свердловской области заготовкой посадочного материала занимаются семь лесопитомников и арендаторов лесных участков. В них выращивают сеянцы обыкновенной сосны и сибирской ели с закрытой и открытой корневой системой, большинство из которых после высаживаются в местах, пострадавших от лесных пожаров», – цитирует ДИП министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова.

Например, в питомнике Березовского лесничества сейчас на площади в один гектар подрастают сибирские ели возрастом от одного до четырех лет. Самые старшие из них уже этой осенью пересадят в леса Байкаловского, Туринского, Ирбитского, Камышловского, Таборинского, Невьянского, Нижнетагильского и Новолялинского районов.

В лесопитомнике «Калина-Парк» в этом году вырастили 1,2 миллиона сеянцев сосны и 600 тысяч сеянцев ели. Эти деревья уже в следующем году будут высажены в лесах Среднего Урала, пострадавших от огня. Лесовостановление на таких участках начинается минимум через год после пожаров – площади перед высадкой деревьев необходимо обследовать и подготовить.

Как уже сообщал «Новый День», в конце мая эксперты пояснили, что восстановление сгоревших этой весной лесов на Урале может занять более ста лет. Об этом заявил, в частности, директор Березовского лесничества Александр Петров. «Ни для кого не секрет, что лес восстанавливается очень долго. Обычная сосна растет сто лет. А для создания устойчивых насаждений потребуется более ста лет», – рассказал он. Петров добавил, что в этом году лесники оказались в очень сложной ситуации: «И тушим, и ликвидируем пожары, и сажаем, все одновременно, в такой горячей обстановке живем».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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