Месяц природных пожаров на Урале: сколько это стоит для государства и людей

Практически месяц назад в Свердловской области выгорел поселок Сосьва и колония в нем. Тогда же стало известно о пожарах еще в нескольких поселках – огонь перекинулся на дома из леса. Регион по сей день остается лидером по количеству и площади природных пожаров. «Новый День» разобрался в финансовой стороне вопроса – какие потери несет бюджет и что теряют люди.

Государство: миллиарды на восстановление леса и инфраструктуры

Лесные пожары еще не потушены и ущерб от них окончательно не подсчитан, можно оперировать только промежуточными, приблизительными цифрами, но уже понятно, что счет идет на миллиарды. Сразу после сосьвинского пожара на заседании правительства РФ была названа сумма в 2 миллиарда рублей – так оценили стоимость восстановления жилья и инфраструктуры в населенных пунктах. Неделю назад начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, отвечая на вопрос «Нового Дня» об общей сумме ущерба на Урале, сообщил, что она составит около 4 миллиардов рублей – цифра не окончательная, в расчетах чиновник опирался на показатели прошлых лет. «Сейчас все наши специалисты заняты на тушении. Но по опыту прошлых лет, по УрФО это от 2 до 4 млрд рублей. В этом году по УрФО будет 4 млрд. Когда будет точная цифра, я сообщу», – прокомментировал он.

Конкретно в Свердловской области прошлогодний ущерб от лесных пожаров был на несколько порядков ниже, это понятно уже сейчас – в департаменте информационной политики губернатора сообщили, что в 2022 году ущерб составил 53,5 миллиона рублей. Часть затрат для Свердловской области компенсирует Федерация. «На мероприятия по охране лесов от пожаров в 2023 году за счет средств субвенций федерального бюджета Свердловской области предусмотрено 168,9 миллиона рублей. В настоящее время ведется работа по подсчету прямых расходов на тушение лесных пожаров за прошедший период. По окончании данных работ в адрес Рослесхоза будет направлено обращение на выделение дополнительных средств субвенций федерального бюджета для покрытия данных расходов», – прокомментировали в ДИПе.

Сгоревший лес будут восстанавливать. Там, где лес погиб полностью, уберут поврежденный древостой, подготовят почву, после чего высадят деревья. Если рядом есть деревья с семенами, то лесовосстановление может идти естественным путем. Но в любом случае, и утерянная древесина, и высадка нового леса требуют серьезных вложений. Все это только предстоит подсчитать. «По информации министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, ущерб от пожаров будет подсчитан после завершения пожароопасного сезона», – резюмировали в департаменте.

По просьбе «Нового Дня» возможный ущерб от лесных пожаров подсчитал председатель движения «Волонтеры Экологи» Адам Калиматов. «На данный момент (к 17 мая, – прим. ред.) траты на тушение пожаров составляют более 500 миллионов рублей. Однако это только часть затрат, которые придется понести для восстановления экосистемы и обустройства территории, где произошли пожары. Ориентировочно, ущерб может составить от нескольких миллионов до десятков миллиардов рублей», – предполагает Калиматов.

Эколог в качестве иллюстрации приводит примерные расчеты стоимости тушения пожаров с помощью авиации: «Один час полета Ил-76 – от 50 до 80 тысяч рублей, одного пилота на месяц – от 200 тысяч рублей. На протяжении всего тушения пожаров в Свердловской области было задействовано несколько десятков самолетов. Полет приблизительно на 300 км занимает примерно 2-3 часа, таким образом, стоимость одного вылета самолета составляет от 150 до 240 тысяч рублей». Но чтобы посчитать весь ущерб, нужно учитывать и потерю урожая, уничтожение лесного массива, затраты на ликвидацию последствий пожара, ущерб для здоровья населения и экологии, потери в экономическом развитии.

Еще одно крупное вложение – в сгоревшую в Сосьве колонию.

Это лечебно-исправительное учреждение, где содержались и мужчины, и женщины, и это было основным местом работы местных жителей. Ее фактически отстроят заново. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко предложил отстроить ЛИУ площадью 21 тысяча кв. метров на 300 мест и расширить профиль: наркотический, туберкулезный, соматический. Стоимость работ оценили в 2,1 млрд рублей. Путин с предложением согласился.

Определенные затраты были и у ресурсников: в Сухом Логу восстанавливали холодное водоснабжение, сломалось оборудование насосно-фильтровальной станции, без воды оставался Асбест, электросетевики восстанавливают столбы и кабели в поселках, где были пожары.

Плюс могут вскрыться некоторые потери бюджета прошлых лет: например, в Режевском районе вдруг выяснилось, что сосны, которые должны были быть посажены в рамках лесовосстановительных работ, существуют только на бумаге. В самом лесу выявлены незаконные свалки древесины, кроме того, ведется «черная» вырубка.

Погорельцы: кто возместит потерю всего

Глава МЧС России Александр Куренков неделю назад, 17 мая, насчитал 800 сгоревших домов – очевидно, к концу пожароопасного сезона их будет больше. Люди теряют не только дома: сгорают автомобили, хозяйство, техника, все имущество. К сожалению, люди тоже погибают.

По закону, погорельцы могут претендовать на несколько выплат. Во-первых, это денежная компенсация в 10 тысяч рублей. Также полагаются выплаты за утраченное имущество первой необходимости – холодильник, телевизор, кровать, плита, стол. В случае частичной утраты выплата составит 50 тысяч, при полной утрате – 100 тысяч рублей. Предусмотрены пособия, если пострадали или погибли люди: 200 тысяч рублей при легком вреде здоровью, 400 тыс. за средний и тяжкий вред, в случае гибели родственники получат по миллиону рублей. Также погорельцы могут рассчитывать на временное жилье, которым можно пользоваться до полугода.

Все эти выплаты, в том числе жилье из маневренного фонда, обещаны всем вне зависимости от того, было ли жилье застраховано. Собственники, которые проживали в сгоревшем доме и которые лишились единственного жилья и это жилье не было застраховано, могут получить жилищные сертификаты. Эта бумага позволяет расплатиться при покупке нового дома, в том числе в другом городе. Например, сосьвинцам их выдают, правда, большинство решили остаться в родном поселке. Сегодня стало известно, что в Свердловской области из-за большого количество погорельцев изменили закон о материальной помощи. Теперь власти будут помогать людям, потерявшим в пожаре жилье, в котором они фактически проживали, а не были зарегистрированы.

Те, кто страховал свое жилье, получат выплаты от страховой: в той же Сосьве страховщики оперативно подсчитали все убытки и объявили о выплатах, несколько домов были застрахованы в Сбере. Учитывая резонанс, весьма вероятно, и другие страховые компании в этом году заплатят погорельцам быстро и без лишней бюрократии.

Ущерб от пожаров является максимальным среди всех прочих категорий. «Самым распространенным инцидентом с имуществом является залив – на него пришлось 80% обращений клиентов «СберСтрахования», страхующих жилье, в первом квартале этого года. Однако по размеру средней выплаты лидируют пожары, ведь они причиняют имуществу наибольший ущерб – оно утрачено полностью или в значительной степени. В среднем компенсация при пожаре по добровольному и ипотечному страхованию жилья в «СберСтраховании» составляет 409 тыс. рублей, однако этот риск включает и возгорание по бытовым причинам», – рассказал «Новому Дню» исполнительный директор «СберСтрахования» Александр Абрамов. Далеко не все страхуют свое жилье, как полагает эксперт, люди склонны думать, что непредвиденные ситуации случаются с кем-то, но не с ними. Но крупные инциденты на оформление полисов влияют, люди чаще задумываются о страховании.

Еще один источник возмещения ущерба – это помощь неравнодушных.

Вещи собирают всем миром, в поселки, где были пожары, привозят еду, воду, одежду, постельное белье, обувь. Помогает бизнес: известные на Урале благотворители завезли в поселки холодильники, стиральные машины, садовый инвентарь.

За кадром остаются остальные потери. В том числе – траты на восстановление здоровья. В большей части региона перманентно возникает смог. В некоторых населенных пунктах, например в Реже, ситуация хуже: больше двух недель люди дышат гарью. Медики пока не видят вала обращений, но рекомендуют всем, у кого обострились заболевания органов дыхания, срочно обращаться к врачу.

Никто не считает и другие случаи: у кого-то сорвался отпуск, кто-то только закончил делать ремонт, кто-то потерял в доходах на сдельной оплате из-за постоянных отгулов, другим пришлось спешно уехать из региона из-за обострения астмы или покупать очистители воздуха, или лечить животных и так далее и тому подобное – по сравнению с потерями погорельцев это мелочь и пустяки, но для каждого конкретного человека и они могут быть значимы.

Пожароопасный сезон по календарю в самом начале, на этой неделе обещают жару выше 30 градусов, а в Свердловской области произошло более 500 лесных пожаров, сгорело уже почти 200 тысяч га леса, по площади это примерно 4/5 МосквыЙ.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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