Глава МЧС: с начала весны в УрФО сгорели более 800 жилых домов

Глава МЧС России Александр Куренков доложил президенту Владимиру Путину о текущей лесопожарной обстановке в Уральском федеральном округе.

Как сообщает пресс-служба МЧС, с конца апреля в Свердловской, Курганской и Тюменской областях сгорели более 6000 строений, в том числе 802 жилых дома, расположенные в 25 населенных пунктах.

«Для стабилизации обстановки к локализации и тушению природных пожаров привлечены более 2 тысяч человек и более 300 единиц техники, в том числе 21 воздушное судно. Основные усилия МЧС России сосредоточены на защите населенных пунктов. Осуществляется оперативное маневрирование силами и средствами ведомства, в том числе привлекаются аэромобильные группировки соседних субъектов, подразделения спасательных центров и авиация», – отметил Куренков.

Накануне глава МЧС посетил все пострадавшие территории, встретился с жителями. Александр Куренков предложил в дополнение к региональным выплатам оказать погорельцам разовую помощь из федерального бюджета по отдельному поручению. Это позволит поддержать граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Как уже сообщал «Новый День», точный ущерб от природных пожаров этой весны в Уральском федеральном округе пока не подсчитан, но, вероятно, он составит около 4 млрд рублей. Об этом сообщил «Новому Дню» начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков. Всего с начала пожароопасного сезона на Урале произошло 993 лесных пожара общей площадью 230 тысяч гектаров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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