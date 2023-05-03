Мерзлякова рассказала, каких вещей на самом деле не хватает погорельцам

Уральцы продолжают отправлять гуманитарную помощь погорельцам из Сосьвы. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова рассказала, каких вещей из неочевидного сейчас не хватает.

«Сгорели аппараты для измерения давления. Больницы все работают, но все говорят: хватились, а аппаратов нет. Кто-то просил бандаж, мы уже запросили размеры. Достаточное количество людей, когда покидали дома, оставляли там очки», – прокомментировала Мерзлякова. Не хватает зарядных устройств для телефонов – мобильники сейчас у всех в карманах, а о спасении зарядок, конечно, никто не думал. Также не хватает посадочного материала, семенного картофеля и прочего, этот вопрос будет решаться через штаб. Скорее всего, в будущем будут объявлять еще два сбора: перед началом учебного года и перед новосельем.

По словам Мерзляковой, в целом сосьвинцы ощущают, что помогают им всем регионом, уполномоченный особо отметила Екатеринбург, из которого грузы шли один за другим.

Помимо гуманитарной помощи, для погорельцев организуют помощь психологов, некоторые оказались в особо тяжелой ситуации, например, у одной женщины сгорел дом, а ее сын погиб на СВО.

Что касается новых домов, то они должны быть готовы до старта отопительного сезона. Людям предложили выбор, можно дождаться нового дома, а можно получить сертификат и переехать. Большинство, сказала Мерзлякова, выбрали первый вариант.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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