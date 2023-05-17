В Екатеринбург за полмесяца привезли 305 тонн арбузов

С начала мая этого года в Екатеринбург на плодоовощную базу привезли автотранспортом 305 тонн арбузов. Поставщик – Исламская Республика Иран.

«Сотрудниками отдела карантинного фитосанитарного контроля совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» проведены мероприятия фитосанитарного контроля по отношению ввезенной подкарантинной продукции. По результатам лабораторных исследований карантинные объекты не обнаружены», – сообщили в свердловском управлении Россельхознадзора.

Напомним, чтобы защитить себя от микробов и вредных веществ, которые могут содержаться в арбузах, следует соблюдать некоторые правила.

Во-первых, нельзя покупать арбуз, который странно пахнет. Запах химии достаточно узнаваем, поэтому если есть даже небольшие сомнения, что арбуз пахнет не арбузом, а каким-нибудь «Дихлофосом», стоит отказаться от такой покупки.

Во-вторых, нельзя покупать арбузы в нелегальных точках: на обочинах, во дворах домов и других местах. Такие арбузы не проходят экспертизу, а еще, несмотря на толстую корку, впитывают тяжелые металлы, которые содержатся в выхлопных газах.

В-третьих, арбузы нужно тщательно мыть под проточной водой с хозяйственным мылом. Перед разрезанием рекомендуется намылить и смыть 2-3 раза. Для пущего эффекта можно оставить арбуз или дыню в воде на час.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/736107.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»