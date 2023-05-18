В Свердловской области горит 28 участков леса

За прошедшие сутки в Свердловской области потушили 18 природных пожаров на площади более тысячи гектаров. В их числе два возгорания близ Режа, жители которого задыхаются уже две недели, пожар в Махневском муниципальном образовании и два очага в районе Полевского.

К сегодняшнему утру в регионе действует 28 природных пожаров, их общая площадь 3,6 тысячи гектаров. 16 из них локализовано, в том числе в Каменском городском округе, в Артемовском городском округе, под Махнево и около Тугулыма. Работают более 900 человек, 170 единиц техники, в том числе авиация, лес тушат 8 бортов, сброшено 796 тонн воды.

Екатеринбург, Марина Иванова

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