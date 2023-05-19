Последний звонок близко: вырос спрос на платья, белые банты и колокольчики

Уже на следующей неделе в школах Екатеринбурга пройдут последние звонки. Выпускники активно заказывают платья и костюмы, а также аксессуары – банты, колокольчики – и услуги, например, оформление фотозон и трансфер к месту празднования.

Как посчитали специалисты «Авито», в этом году российские выпускницы на 11% чаще заказывают к последнему звонку классические темно-коричневые платья с белыми фартуками и кружевными воротниками. В среднем по стране сшить форму в стиле ретро обойдется в сумму от 3 500 рублей.

Двушки покупают на праздник и готовые платья. В отличие от нарядных вечерних платьев на выпускной, на последний звонок чаще выбирают более простые образы, например, строгие платья с отложным воротничком в стиле Уэнсдей Адамс, а также легкие летние наряды светлых оттенков. В апреле-мае 2023 года продажи платьев на «Авито» в Екатеринбурге выросли на 78% по сравнению с прошлым годом, а средняя стоимость наряда составила 2840 рублей.

Туфли для девочек в Екатеринбурге можно подобрать в среднем за 1750 рублей. Их продажи в регионе к маю выросли еще больше – в 3 раза. Аксессуары для последнего звонка – ленты, белые банты, колокольчики – в этом сезоне также пользуются популярностью: их стали покупать на 99% чаще.

Для юношей-выпускников чаще всего покупают костюм-двойку, пиджак и брюки, из льна или хлопка. На «Авито» в Екатеринбурге их можно приобрести за 2670 и 2100 рублей. За год их продажи в регионе выросли на 50% и 88% соответственно. Рубашка для выпускника обойдется в среднем в 1240 рублей, туфли – в 3070 рублей. Завершающий штрих – галстук или бабочка. В этом сезоне, в отличие от предыдущего, российские выпускники предпочитают именно галстуки: по итогам конца апреля – начала мая их продажи выросли на 66%. Популярность бабочек увеличилась на 34%. В Екатеринбурге такие аксессуары стоят 590 и 1240 рублей соответственно. Итого мужской образ обойдется в среднем в 9210 рублей.

Спрос на декораторов, которые могут приехать и украсить школу, вырос по сравнению с прошлым годом на 233%, также в два раза чаще теперь ищут специалистов, которые могут оформить для выпускников фотозоны. Фотографов и видеографов на последний звонок в этом году тоже бронируют в два раза чаще.

После окончания торжественной части многие выпускники продолжают вечер в кафе, ресторанах или арендованных лофтах. Чтобы доехать до места праздника, горожане предпочитают заказывать трансфер (чаще всего автобусы или микроавтобусы) – спрос на такие услуги в Екатеринбурге вырос на 72% по сравнению с показателями прошлого года, количество предложений за этот же период – на 18%.

Напомним, в мэрии Екатеринбурга школам рекомендовали проводить последние звонки 22 мая. Выпускной для 9 классов в этом году намечен на 5 июля, для 11 классов – на 11 июля.

Портал SuperJob посчитал, что расходы на организацию выпускных в 2023 году выросли. В Екатеринбурге с родителей 9-классников в среднем просят по 10 тысяч рублей (в Москве – 12,5 тысячи), за 11-классника – в среднем 15 тысяч рублей (в Москве – 19 тысяч). Это без учета одежды.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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