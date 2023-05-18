В понедельник для школьников прозвучит последний звонок

В понедельник, 22 мая, для школьников в Екатеринбурге прозвучит последний звонок, после чего дети отправятся на каникулы. А вот одиннадцатиклассников с 26 мая ждут ЕГЭ.

В мэрии Екатеринбурга рассказали, что школам рекомендовано проводить последние звонки 22 мая, но директора образовательных учреждений могут выбирать и другие даты. Выпускной для 9 классов в этом году намечен на 5 июля, для 11 классов – на 11 июля.

С 26 мая у выпускников 11 классов начнется основной период сдачи ЕГЭ. В первый день пройдут экзамены по географии, литературе и химии. 29 и 30 мая абсолютно все дети будут сдавать русский язык, 1 и 2 июня – математику базового и профильного уровней. Основной период закончится 20 июня, до 1 июля будут резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не писал экзамен.

Портал SuperJob посчитал, что расходы на организацию выпускных в 2023 году выросли. В Екатеринбурге с родителей 9-классников в среднем просят по 10 тысяч рублей (в Москве – 12,5 тысячи), за 11-классника – в среднем 15 тысяч рублей (в Москве – 19 тысяч). Это без учета одежды.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»