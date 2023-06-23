У одиннадцатиклассников Екатеринбурга начались выпускные

Сегодня в Екатеринбурге стартовали первые выпускные в школах у одиннадцатиклассников. Но аттестаты дети получат позже, когда будут известны все результаты ЕГЭ.

Мэрия Екатеринбурга в этом году рекомендовала проводить выпускной в 11 классах 11 июля. Но директора школ самостоятельно принимают окончательное решение. И уже сегодня, 23 июня, в некоторых образовательных учреждениях начинаются праздничные мероприятия. В частности, сегодня пройдут выпускные во всех школах Академического района, кроме школы № 123, где выпуска в этом году еще нет (школа открылась только 1 сентября 2022 года). В школах других районов выпуски пройдут 30 июня, 1 июля и в другие дни.

Однако аттестаты на выпускном дети не получат, поскольку еще неизвестны результаты всех ЕГЭ. Публикация последних итогов основного периода экзаменов назначена на 5 июля, результатов сдачи в резервные дни – на 14 июля. Поэтому для вручения аттестатов выпускников пригласят отдельно.

Добавим, что в Екатеринбурге из 11 классов в этом году выпускаются более 6500 детей, а всего по области – более 16 800. Расходы на организацию выпускных в этом году выросли. Как ранее писал «Новый День», в среднем в городе с родителей 11-классников просят по 15 тысяч рублей. И это без учета одежды и создания причесок.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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