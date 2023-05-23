За проведением ЕГЭ будет следить нейросеть

В этом году при ведении онлайн-трансляции ЕГЭ за ходом экзамена будет следить искусственный интеллект. Он поможет наблюдателям выявлять нетипичное поведение детей, которое может указать на возможные нарушения.

Всего в этом году в Свердловской области видеонаблюдение будет организовано в 1680 аудиториях. Онлайн-трансляцию обеспечат более 3300 камер.

«Особенность этого года, что в помощь наблюдателям мы подключили искусственный интеллект, который будет фиксировать и подсвечивать в поведении ученика что-то нетипичное, чтобы наблюдатели отреагировали, – рассказал сегодня на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» директор департамента по работе с государственными заказчиками уральского региона ПАО «Ростелеком» Алексей Суслов. – Механизм работы раскрывать не буду. Сейчас данная технология находится на этапе обучения, поскольку мы знаем, что любая нейросеть требует обучения. Мы искусственный интеллект привлекаем только для помощи в оценке и фиксации нарушений. Но это не носит основополагающего характера».

Решения о наличии нарушения со стороны выпускников либо организаторов будут по-прежнему принимать люди.

Кстати, все 7 тысяч сотрудников, которые будут обеспечивать порядок проведения ЕГЭ в Свердловской области, прошли обучение, рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова. Кроме того, неоднократно проводились тренировочные мероприятия, которые продемонстрировали состояние техники, программного продукта, скорости интернета, качества видеонаблюдения.

Напомним, сдача ЕГЭ в этом году начнется 26 мая с географии, литературы и химии. 29 мая дети будут сдавать русский язык, 1 июня математику. Последний экзамен запланирован на 20 июня, а с 22 июня по 1 июля будут резервные дни. Выпускные у 11 классов запланированы на 11 июля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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