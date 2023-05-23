У школьников стартуют ЕГЭ: чаще всего выбирают обществознание, реже всего – китайский язык

В этом году ЕГЭ в Свердловской области будут сдавать 16 870 выпускников одиннадцатых классов. Почти половина школьников в качестве предмета по выбору предпочли обществознание. А самыми редкими дисциплинами для сдачи в форме ЕГЭ стали китайский, французский и немецкий языки.

«Для получения аттестата выпускникам надо сдавать русский язык и математику (базовый или профильный уровень). Если получил по обоим предметам удовлетворительный результат, аттестат ученик получит. Но если выпускник планирует дальше обучаться, например, в вузе, ему нужно сдавать еще предметы по выбору, – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова. – Самый выбираемый предмет на протяжении уже нескольких лет – обществознание. Его в этом году выбрали 48% выпускников. Второй по выбору – информатика (22%), третий – биология (17%), по 13% выбрали историю и физику».

Как правило, выбор предметов связан с дальнейшими планами на обучение. Можно предположить, что 48% выпускников планируют поступать на гуманитарные специальности, а те, кто выбрал биологию, – на медицинские.

Самыми редкими остаются литература (около 10% ежегодно), а также французский и немецкий языки (3-7% год от года). Наименьшее количество заявлений подано на сдачу ЕГЭ по китайскому языку: его будут сдавать 9 выпускников прошлых лет, которые готовились самостоятельно.

В Екатеринбурге соотношение почти такое же. В этом году сдавать экзамен будут 6525 выпускников. Из них 46% выбрали обществознание, 22% информатику, 16% биологию и столько же английский язык, рассказала заместитель начальника департамента образования администрации города Екатеринбурга по вопросам функционирования образовательного комплекса Елена Кречетова.

Добавим, что всего в Свердловской области будет работать 148 пунктов приема ЕГЭ. Термометрии в этом году уже не будет, ограничений по рассадке нет. Но на входе в пункт всех будут досматривать при помощи металлодетектора. Сотрудники МВД будут патрулировать улицы рядом с местами сдачи экзаменов. Кроме того, за ходом экзаменов будет следить искусственный интеллект.

Напомним, сдача ЕГЭ в этом году начнется 26 мая с географии, литературы и химии. 29 мая дети будут сдавать русский язык, 1 июня математику. Последний экзамен запланирован на 20 июня, а с 22 июня по 1 июля будут резервные дни. Выпускные у 11 классов запланированы на 11 июля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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