«Остаточная популярность» и «скрытый иммунитет»: политологи – о приговоре Ройзману*

Мягкий приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иноагентом) стал сегодня обсуждаемой темой. По версии политологов, экс-глава до сих пор обладает определенным влиянием в обществе, а власти не хотят скандала.

Так, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил «Новому Дню»: «Я думаю, сажать Ройзмана* на реальный срок – это себе дороже, учитывая тот факт, что у него есть ещё остаточная популярность как в регионе, так и в стране в целом. Поэтому история со штрафом – логичная».

Политолог Сергей Мошкин развил этот тезис более подробно. «Почему такой мягкий приговор? Думаю, этот вопрос сейчас занимает многих. По этой статье может быть до трех лет. Мне видятся три возможных обстоятельства, но которое из них сыграло – не знаю, возможно, все три в разной степени. Первое – очевидная надуманность самого обвинения. Свидетели с его стороны толком не смогли вспомнить ни одной формулировки. Только оценочные суждения, которым сложно дать юридическую оценку. Хотя в наше время всякое может быть. Второе: реальное заключение Ройзмана* под стражу имело бы резонанс и могло бы вызвать последствия, в том числе с уличными активностями. Что ни говори, а публичная поддержка у Ройзмана* есть. А областные власти сейчас крайне заинтересованы в общественном спокойствии – на носу 300-летие Екатеринбурга, выборы в гордуму. И третье. Есть стойкое ощущение, что власти решили отчасти спустить дело на тормозах. Дело сделано, но приговор по нынешним временам вегетарианский».

Профессор кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолий Гагарин в разговоре с корреспондентом агентства отметил, что не удивлен. «Как давно заметили многие жители Екатеринбурга, Евгений Ройзман* пользуется каким-то скрытым иммунитетом, который и проявился в решении суда. И этот иммунитет позволяет ему сохранять себя и свои позиции. Сама история его привлечения к ответственности закономерна. Тем, кто все это начал, возможно, не следовало все это затевать, так как своих целей они не добились. Сейчас есть смысл оставить его в покое, дабы не создавать ущерба репутации органов правосудия. А так получился замах большой, результат слабый. В то же время я не думаю, что со стороны Ройзмана* сейчас будут какие-то резкие движения. Выводы из этого процесса сделали все», – считает он.

Напомним, сегодня судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга Николай Тараненко вынес приговор бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан физлицом-иноагентом). Судья заявил, что Ройзман* признан виновным по ч.1 ст. 280.3 УК РФ «Повторная дискредитация Вооруженных сил России». Ему назначено наказание в виде штрафа 260 тысяч рублей, как и просил прокурор. Мобильный телефон, изъятый при обыске, Ройзману* вернут. Свою вину подсудимый не признал, от дачи показаний отказался. До вступления приговора в законную силу Ройзману* будет по-прежнему запрещено пользоваться интернетом.

* признан физлицом-иноагентом

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Валентина Ярославцева

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