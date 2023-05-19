Перед «Ночью музеев» в Екатеринбурге обновили Красную линию

Накануне Всероссийской акции «Ночь музеев» в Екатеринбурге обновили Красную линию, которая соединяет памятники истории и культуры в центре города.

В пресс-службе мэрии напоминают, что маршрут, проходящий по знаковым местам Екатеринбурга, сегодня составляет 9 километров и включает в себя 39 объектов. Это как объекты архитектуры, такие как Дом Севастьянова, усадьба Расторгуевых-Харитоновых, здание Екатеринбургского театра оперы и балета, так и современные инсталляции – например, памятники клавиатуре и группе The Beatles.

Проект курируется волонтерами, которые при поддержке администрации Екатеринбурга ежегодно обновляют трассировку проекта.

Напомним, «Ночь музеев» в Екатеринбурге пройдет в предстоящую субботу, 20 мая. Всего будет работать 140 площадок. Кроме традиционных экскурсий по экспозициям, будут концерты, кулинарные мастер-классы, театральные перформансы, погружение в дополненную реальность и многое другое. «Новый День» выбрал несколько интересных локаций, на которые стоит обратить внимание.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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