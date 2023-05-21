В Екатеринбурге снова смог

В Екатеринбург вернулся смог. Сегодня с самого утра гарью пахнет в юго-западной части города и в районе Академический. ФГБУ «Уральское УГМС» продлило предупреждение о примесях в воздухе до вечера 23 мая.

По информации департамента информационной политики губернатора, за вчерашний день удалось потушить еще 12 лесных пожаров. Еще 12 пожаров локализованы, в том числе один близ Режа – этот город уже более двух недель задыхается, накануне видимость была практически нулевая. «Около тысячи специалистов ведут борьбу с природными пожарами в Свердловской области – это сотрудники МЧС, Авиалесоохраны, лесничеств. В тушении огня задействовано более 170 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация», – добавили в ДИПе.

Екатеринбург, Марина Иванова

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