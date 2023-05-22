Аномально сухая погода в Свердловской области продлится еще неделю

На Среднем Урале всю неделю будет стоять жаркая и сухая погода. В ближайшие дни дневная температура воздуха будет повышаться до +29°, ночи ожидаются более прохладными, +7…+12 °C. Неустойчивый слабый ветер и практически полное отсутствие осадков (лишь на севере региона местами возможен кратковременный дождь) может усугубить ситуацию с лесными пожарами и смогом.

Май в этом году аномально теплый и сухой, фиксируют метеорологи. «В Гарях и Тавде не отмечено ни одного дождя, в Екатеринбурге количество осадков – 1 мм. В большинстве районов области на данный период выпало всего 1-10%, местами до 20% месячной нормы осадков. Установившийся над Уралом антициклон упорствует, заставляя атмосферные фронты деградировать и оставлять влагу на далеких подступах к нашему региону»,– сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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