Две трети екатеринбуржцев хотели бы летом жить в деревне

После наступления жары две трети жителей Екатеринбурга признались, что хотели бы жить за городом, на даче.

«По результатам опроса платформы «Авито Услуги», 66% жителей Екатеринбурга предпочли бы жить на даче. При этом 38% готовы полностью заменить городскую жизнь на более размеренную дачную. А 28% респондентов готовы все лето жить на даче, но возвращаться в городские условия в холодное время года.

Многие обустраивают свою жизнь за городом капитально. По сравнению с показателями прошлого года среди жителей Екатеринбурга активно растет спрос на строительные работы на участке (+64%) и помощь по благоустройству сада и огорода (+85%).

Как показали результаты опроса «Авито», больше всего тех, кто хотел бы жить за городом круглый год, среди молодых людей в возрасте 35-44 года (43%) и мужчин (42%). Среди женщин больше тех, кому достаточно летнего отдыха на даче (36%). При этом о готовности к переезду на дачу чаще говорят люди, у которых уже есть загородный дом. Так, 46% из них уже имеют дом за городом в личной собственности, у 42% дача есть у супруга или супруги.

Интерес к загородной жизни чаще проявляют жители Центрального, Северо-Западного регионов (по 41%) и Урала (40%). Жители Сибири и Дальнего Востока считают, что отдыха за городом летом вполне достаточно и предпочитают основную часть года жить в городе (36%).

Напомним, на Среднем Урале всю неделю стоит жаркая и сухая погода. Дневная температура воздуха повышается до +29 °C. Неустойчивый слабый ветер и практически полное отсутствие осадков (лишь на севере региона местами возможен кратковременный дождь) может усугубить ситуацию с лесными пожарами и смогом.

Май в этом году аномально теплый и сухой, фиксируют метеорологи. «В Гарях и Тавде не отмечено ни одного дождя, в Екатеринбурге количество осадков – 1 мм. В большинстве районов области на данный период выпало всего 1-10%, местами до 20% месячной нормы осадков. Установившийся над Уралом антициклон упорствует, заставляя атмосферные фронты деградировать и оставлять влагу на далеких подступах к нашему региону»,– сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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