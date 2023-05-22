На стройплощадке в Академическом районе погиб рабочий (ФОТО)

На стройплощадке по улице Академика Парина погиб разнорабочий. По данным прокуратуры, несчастный случай произошел сегодня при производстве земляных работ по строительству линейного объекта – магистральных сетей. Мужчина получил смертельный удар по голове ковшом экскаватора.

В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку. «В ходе надзорных мероприятий будет установлено ответственное лицо за соблюдение правил техники безопасности при производстве строительных работ, будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда. Также будет выяснен правовой статус погибшего, а именно являлся ли он сотрудником строительной организации, работавшим по трудовому договору, или был привлечен к работам на основании гражданско-правового договора», – сообщили в ведомстве.

На месте происшествия также работают сотрудники следственного отдела СК по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Они опрашивают очевидцев и истребуют документацию об обеспечении норм безопасности на строительном объекте. Для определения точной причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Личность погибшего уже установлена. Это уроженец Киргизии по фамилии Айдошев, 1989 года рождения. У мужчины было гражданство РФ, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, происшествие не носит криминального характера.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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