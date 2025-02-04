В Екатеринбурге осужден экскаваторщик, который насмерть задавил рабочего

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экскаваторщику, по вине которого на стройплощадке погиб разнорабочий.

По данным региональной прокуратуры, несчастный случай произошел 22 мая 2023 года при производстве земляных работ по строительству линейного объекта – магистральных сетей. При развороте задним ходом машинист, не убедившись в отсутствии людей, прижал одного рабочего ковшом экскаватора к бетонному столбу. В результате пострадавший получил травмы головы и туловища, несовместимые с жизнью.

Экскаваторщик обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Виновному назначили наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

«По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допросы свидетелей и обвиняемого, изъята и проанализирована необходимая документация. Проведены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы», – отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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