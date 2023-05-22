«Ночь музеев» на Урале посетили 300 тысяч человек

«Ночь музеев-2023» в Свердловской области лично посетили 206 тысяч человек, еще около 90 тысяч присоединились к акции онлайн. Всего в регионе работало 235 площадок, сообщили в ДИПе.

В Екатеринбурге работало 140 площадок, большинство из которых не ограничились демонстрацией экспозиций, а устроили запоминающиеся акции. Так, музей истории Екатеринбурга организовал экскурсии на шоу двойников известных гостей города. В дефиле приняли участие сразу два Фиделя Кастро с Эрнестом Че Геварой, поэты Агния Барто, Борис Пастернак, Владимир Маяковский, Хо Ши Мин, Ким Ир Сен и другие известные персоны.

Как уже сообщал «Новый День», уже около семи часов вечера 20 мая к Инфоцентру у Водонапорной башни выстроилась огромная очередь, очередей хватало и у музеев, желающих посмотреть экспозиции и поучаствовать в шоу было много. На Плотинке играли музыканты – в ротондах рок, у воды электронику.

Десятки любопытствующих побывали в ратуше – там организовали экскурсию «Коридоры власти. 300 лет истории Екатеринбурга в одном здании». В «Креативном кластере Л52» лепили пельмени, организаторы пытались воссоздать атмосферу семейных вечеров дома-комунны, на которых собирались родственники, друзья и соседи. В Литературном квартале создали Уральский народный букварь: прямо на газонах создатели выложили из больших каменных букв характерные именно для Урала просторечья и жаргонизмы.

В пресс-службе мэрии добавляют, что в «Ночь музеев» все желающие могли оставить послание для потомков на площадке внутри Водонапорной башни. Эти слова станут содержимым новой капсулы времени. Она будет заложена в Историческом сквере 18 ноября 2023 года и вскрыта лишь через 50 лет – на 350-летие уральской столицы.

«Ночь музеев» прошла в уральской столице уже в 17-й раз.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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