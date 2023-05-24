Свердловская область горит из-за нарушений людьми элементарных правил пожарной безопасности

В Свердловской области заметно ухудшается ситуация с лесными пожарами. Напомним, что с 5 мая в регионе действует особый режим ЧС, за неполный месяц уже потушено 299 лесных пожаров.

«Причиной постоянных колебаний лесопожарных качелей между количеством ликвидированных и вновь возникших лесных пожаров в Свердловской области являются ежедневные нарушения гражданами элементарных правил пожарной безопасности в условиях высокой и чрезвычайной пожарной опасности природных территорий из-за дефицита осадков, ветреной и теплой погоды», – поясняют осложняющуюся пожарную обстановку в пресс-службе Авиалесоохраны.

Так, только за три дня (20-22 мая) команды Авиалесоохраны, лесных пожарных станций с участием привлеченные лиц ликвидировали и остановили в регионе распространение огня 69 лесных пожаров, но в результате не затушенных костров и других рукотворных источников огня возникло 59 новых очагов.

Для стабилизации обстановки в Свердловской области приостановлен сезон весенней охоты, усилено патрулирование не только лесов, но и рек, в поймах которых отмечается рост нарушений правил пожарной безопасности.

Помощь региону в тушении пожаров оказывают более 420 парашютистов-десантников Федеральной, Архангельской и Ханты-Мансийской Авиалесоохраны. Всего на лаквидации пожаров работает примерно 1000 специалистов разных подразделений.

Напомним, как ранее сообщал департамент информполитики губернатора Свердловской области, к утру 24 мая в Свердловской области горит 24 участка общей площадью 3,6 тысячи гектаров. Накануне сообщалось о том, что горит 2,8 тысячи га леса. При этом за вчерашний день было потушено 13 пожаров, в том числе 100 гектаров в Новолялинском городском округе, почти столько же в Березовском, 60 гектаров под Артемовским, 38 гектаров в районе Серова и пожар в один гектар в Реже.

Екатеринбург, Елена Васильева

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