Предупреждение о смоге на Урале продлено до 29 мая

Уральские синоптики продлили предупреждение о смоге до 20 часов 29 мая. На территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные погодные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. «Объявляются НМУ первой степени опасности», – сообщили в Уралгидрометцентре.

На Среднем Урале уже месяц бушуют сильные лесные пожары. Специалисты Роспотребнадзора регулярно исследуют качество воздуха в свердловских муниципалитетах. Хуже всего ситуация обстоит в Алапаевске и Реже, где вторую неделю назад пробы показываются превышение диоксида серы, диоксида азота, формальдегида и прочих вредные веществ в воздухе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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