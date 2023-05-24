В мае на Среднем Урале утонули пять человек

С начала мая в Свердловской области утонули пять человек, в том числе один ребенок. Как сообщает МЧС, все происшествия были на водоемах, не предназначенных для купания.

На сегодняшний день ни один пляж в регионе не прошел проверку спасателей. Это значит, что купание в любых водоемах небезопасно для жизни и здоровья. Патрулирование прибрежных территорий будет усилено, теперь рейды проводятся в ежедневном режиме, заявили в МЧС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»