Екатеринбуржцы открыли купальный сезон. На ВИЗе заметили даже акулу (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге уже неделю стоит жара. И сегодня многие горожане решили открыть купальный сезон, несмотря на отсутствие пригодных для плаванья водоемов.

Акула на Верх-Исетском пруду

Толпы загорающих замечены сегодня на берегу Верх-Исетского пруда. Особо отважные идут охлаждаться в воду. Здесь же мы заметили маленькую акулу: хозяйка нарядила своего пса в спасательный жилет с плавником, и собака радостно плавает.

На Шарташе, по словам екатеринбуржцев, тоже людно. Уральцы устраивают пикники и купаются.

Ну а кто пока не может выехать к водоемам, охлаждаются прямо в центре Екатеринбурга. В фонтанах у «Пассажа» сегодня купаются дети.

Напомним, синоптики обещают, что в ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков, причем жара будет усиливаться. В субботу будет + 31, в воскресенье – до +32 градусов. Осадков не ожидается.

В ГУ МЧС по Свердловской области ранее сообщали, что ни один пляж в регионе не прошел проверку спасателей. Это значит, что купание в любых водоемах небезопасно для жизни и здоровья. Патрулирование прибрежных территорий будет усилено, теперь рейды проводятся в ежедневном режиме, заявили в МЧС.

Екатеринбург, Влад Тринько, Ольга Тарасова

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