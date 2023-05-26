В выходные в Екатеринбурге станет еще жарче

В Екатеринбурге в ближайшие дни сохранится жаркая погода без осадков, причем жара будет усиливаться. Сегодня синоптики обещают до +30 °C, в субботу на градус выше, в воскресенье – до +32 градусов. Осадков не ожидается.

Такая же погода будет на территории всей Свердловской области. В регионе действует предупреждение об аномальной жаре и о чрезвычайной горимости леса. Предупреждение о смоге снова продлили – до 20 часов 29 мая.

Накануне в Екатеринбурге был самый теплый в этом месяце день – воздух прогревался до 30 градусов. Напомним, все еще действует запрет на посещение лесов. Только за последние сутки площадь лесных пожаров выросла на 3000 гектаров.

Екатеринбург, Марина Иванова

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