Мария Захарова рассказала, чем журналист Эван Гершкович не занимался в Екатеринбурге

Журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович не занимался работой по профилю в Екатеринбурге. Об этом накануне заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сравнила американца Гершковича с американцем-основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем.

«Журналистика – это не то, чем занимался Гершкович в Екатеринбурге. Журналистика – это то, чем занимался Ассанж и за что он находится в тюрьме из-за американского преследования», – написала она в Telegram.

Соответствующим образом пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства прокомментировала высказывание представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби. Ранее он заявил, что Гершкович не должен находиться под арестом, поскольку «журналистика – это не преступление».

Напомним, что 23 мая Лефортовский районный суд продлил арест Гершковичу, которого задержали в Екатеринбурге за шпионаж.

29 апреля президент США Джо Байден заявил, что Белый дом ищет возможности выменять Гершковича. Позже в СNN вышел сюжет о том, что США ищет у союзников обменный фонд, поскольку Вашингтон не располагает на данный момент персонами, которые могли бы заинтересовать Москву

Москва, Екатеринбург, Елена Васильева

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