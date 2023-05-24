Россельхознадзор: в Свердловской области нет птичьего гриппа

Свердловская область является благополучным регионом по птичьему гриппу. Об этом заявила заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Евгения Косарева на совещании в МинАПК.

По ее словам, в последний раз случай высокопатогенного гриппа птиц в Свердловской области регистрировался в октябре 2021 года в личном подсобном хозяйстве. Из-за вспышки заболевания были наложены ограничительные меры, их сняли спустя месяц. В доказательство отсутствия циркуляции возбудителя птичьего гриппа на территории Свердловской области проводят диагностические исследования на грипп птиц в рамках эпизоотического мониторинга, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Напомним, с 18 мая в нескольких районах Москвы действует карантин по птичьему гриппу. По постановлению мэра Сергея Собянина, на время ограничений запрещается ввоз и вывоз птиц, заготовка кормов, проведение сельскохозяйственных мероприятий. Аналогичные меры из-за птичьего гриппа ввели в Калининградской области, в республиках Удмуртии и Коми, и еще раньше – в Кировской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»