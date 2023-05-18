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Четверг, 18 мая 2023, 17:05 мск

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В Москве введен карантин из-за птичьего гриппа

В нескольких районах Москвы объявлен карантин в связи с обнаружением птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение мэра столицы Сергея Собянина опубликовано на портале исполнительной власти города.

Эпиззотическим очагом в документе определена территория в районе Борисовского пруда. К угрожаемой зоне отнесены районы Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Северное и Южное Орехово-Борисово и Зябликово.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц», – говорится в распоряжении.

На данных территориях запрещены ввоз и вывоз птиц, инкубационных яиц, убой, выгул птиц, заготовка корма и проведение сельхозярмарок, выставок, торгов и других мероприятий с животными.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Собянин Сергей

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