Площадь пожаров на Урале за сутки выросла почти в два раза

В Свердловской области за последние сутки ликвидировали 17 природных пожаров на площади 1,5 тысячи гектаров. Горит еще 19 участков леса. Общая площадь возгорания выросла – к сегодняшнему утру она составляет 6,2 тысячи гектаров, а вчера утром горело 3,6 тысячи гектаров леса.

По данным департамента информационной политики губернатора, огонь тушат более 850 человек, задействовано свыше 120 единиц спецтехники, в том числе спецавиация. «Бортом Ил-76 МЧС России за прошедшие сутки были произведены 3 сброса воды суммарным объёмом 126 кубометров. Также авиацией РСЧС на очаги горения было сброшено 55 тонн воды в ходе 19 сбросов», – уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

Екатеринбург, Марина Иванова

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