Популярные места рыбалки будут патрулировать с 4 часов утра

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев велел усилить патрули в местах, популярных у рыбаков, чтобы не допустить новых лесных пожаров.

«Работа контрольных групп, которые созданы по поручению Евгения Куйвашева, в муниципалитетах будет начинаться с самого раннего утра: с 4:00. Именно в это время рыбаки выходят на места ловли и начинают разжигать костры», – рассказали в ДИПе.

Сейчас губернатор находится в Малышевском городском округе, где горят леса. Пожар в настоящее время локализован на площади 350 гектаров. Угрозы населенному пункту нет. В борьбе с огнем задействованы 45 человек и 6 единиц техники. Организовано окарауливание.

В целом за последние сутки в области ликвидировали 17 природных пожаров на площади 1,5 тысячи гектаров. Горит еще 19 участков леса. Общая площадь возгорания выросла – к сегодняшнему утру она составляет 6,2 тысячи гектаров, а вчера утром горело 3,6 тысячи гектаров леса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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