В сгоревшей Сосьве нашли опасный снаряд (ФОТО)

Во время строительства многоэтажного дома в Сосьве рабочие обнаружили предмет, похожий на снаряд.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, дежурная группа инженерно-технического отделения ОМОН «Рассвет» осмотрела находку и идентифицировала как 122-миллиметровую минометную мину, долгое время пролежавшую в земле.

«С соблюдением всех мер предосторожности взрывотехники Росгвардии транспортировали боеприпас на безопасное удаление и обезвредили путём уничтожения», – рассказали в ведомстве.

Напомним, вчера саперов пришлось вызывать в коттеджный поселок «Заповедник» в Сысерти. Тогда местный житель нашел в земле боеприпас времен Великой Отечественной войны. Специалисты-взрывотехники, обследовав находку, установили, что это авиационная учебная бомба образца 1941 года, которая не представляет опасности для окружающих. После осмотра ее передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Аналогичную находку сотрудники территориального управления ведомства обследовали в этом же поселке на минувшей неделе.

Поселок Сосьва месяц назад был почти наполовину уничтожен крупнейшим за всю его историю пожаром. Возгорание началось то ли с пала сухой травы, то ли с пожара на местной лесопилке.

Сосьва, Елена Владимирова

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