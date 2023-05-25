В Первоуральске субарист на полном ходу влетел в остановку (ФОТО)

В Первоуральске сегодня примерно в шесть часов утра 29-летний нетрезвый водитель Subaru Impreza на полном ходу врезался в остановку. Авария случилась на проспекте Ильича, 37.

Как пояснили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, мужчина ехал с опасной скоростью. Полицейские выявили у него опьянение, алкотестер показал 0,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В отношении водителя составлен протокол по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. В УГИБДД по Первоуральску сообщили, что в аварии пострадали три человека, находившиеся в японской иномарке.

«Свердловская Госавтоинспекция призывает автомобилистов исключить факты управления транспортными средствами в нетрезвом виде. В ближайшие дни в регионе автоинспекторы проведут комплекс мероприятий по контролю водителей на трезвость», – сообщили в ведомстве.

Первоуральск, Владислав Тринько

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