Въехавший в остановку водитель Subaru был накурен и пьян

Появились новые подробности резонансной утренней аварии в Первоуральске, где водитель Subaru Impreza на большой скорости врезался в остановку.

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, в больнице провели медицинское освидетельствование 29-летнего мужчины, который был за рулем. Помимо алкогольного у водителя также было установлено наркотическое опьянение. В его биоматериале обнаружено наркотическое вещество – марихуана.

Как выяснилось, водитель Subaru ранее 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе дважды за нетрезвое вождение. Его водительский стаж составляет 10 лет.

Напомним, в аварии пострадали три человека – сам водитель и два пассажира иномарки. Все трое госпитализированы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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