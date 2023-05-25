За неделю капуста подорожала в полтора раза

В Свердловской области рост цен на обычную белокочанную капусту бьет рекорды. За неделю овощ подорожал на 47%, килограмм стоит уже 62 рубля. Среди других овощей, цены на которые выросли – секла и морковь. Но подорожание более скромное, на 8% и 7% соответственно. Чуть более чем на 3% стали дороже картофель и яблоки. Детские овощные пюре – на 4%.

На ряд продуктов цены снизились, в том числе на куриные яйца, подсолнечное масло, печенье, сметану, гречку, репчатый лук и водку. Стоимость бананов, которые могут признать социально значимым продуктом, практически не изменились, рост менее процента за неделю, килограмм продается в среднем по 131 рублю.

Екатеринбург, Марина Иванова

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