Экс-депутат и глава сети магазинов предложил отказаться от мыла, шампуня и дезодорантов

Основатель сети магазинов «ЖизньМарт», бывший депутат заксобрания Свердловской области Иван Зайченко предложил своим подписчикам отказаться от шампуней, гелей для душа, дезодорантов.

В своем ТГ-канале Зайченко сообщил, что на эту мысль его вдохновил друг, с которым они ходили в турпоход. «Человеку не обязательно использовать шампунь, гель для душа и дезодорант, достаточно просто воды, чтобы помыться и быть чистым. Это все маркетинг. После отказа пару недель-месяц организму нужно перестроиться, так что придется походить с жирной головой. Но это проходит, волосы после душа без шампуня будут такими же, как с ним. А если появился запах пота, надо отпарить вещи, чтобы бактерии все убить», – поделился Зайченко.

Как уже сообщал «Новый День», в 2021 году 38-летний на тот момент бизнесмен Иван Зайченко был избран депутатом областного заксобрания по партийному списку «Новых людей». В первые же недели он стал в весьма свободном стиле делиться с подписчиками в соцсетях своими впечатлениями о депутатских буднях. Например, рассказывал о встрече с легендарным бывшим мэром Екатеринбурга Аркадием Чернецким таким образом: «Мне все время в него пальцем потыкать хотелось. Всё детство на него в телевизоре смотрел, а теперь – вот, рядом сидит, настоящий ли».

Непосредственные наблюдения Зайченко не очень нравились коллегам по заксо. Уже спустя полгода он написал заявление об уходе из депутатов. «В нынешней обстановке я не вижу, как можно выполнить свои предвыборные обещания и сдержать слово», – заявил он, не уточнив, впрочем, как он вообще собирался их исполнять. Сейчас экс-депутат пытается развивать свой бизнес в Дубае.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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