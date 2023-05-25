Свердловчане стали платить больше налогов

Доходы бюджета Свердловской области в 2022 году выросли за счет налоговых поступлений, сообщает ДИП.

«В первую очередь мы отмечаем увеличение поступлений по НДФЛ, в том числе за счёт роста фонда заработной платы и работе по её легализации: в прошлом году более 2,5 тысячи работодателей довели заработную плату до среднего уровня в своих отраслях. Также возросли поступления в областную казну по упрощённой системе налогообложения, налогу на имущество организаций, акцизам», – сказал глава регионального минфина Александр Старков.

По сравнению с 2021 годом расходы областного бюджета выросли на 31,7 миллиарда рублей и составили 375,4 миллиарда, из них финансирование социальной сферы – 94,3 миллиарда рублей, в том числе образования – 91,1 миллиарда рублей, здравоохранения – 41,1 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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