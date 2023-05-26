Бюджет-2022 в Свердловской области исполнен на 99,4%

Свердловский минфин опубликовал данные об исполнении регионального бюджета за 2022 год.

По данным министерства, общий объем доходов составил 372 млрд 809 млн 733 тысячи рублей, или 99,4% от утвержденного прогноза, в том числе по налоговым и неналоговым поступлениям – 305 млрд 410 млн 457 тысяч рублей (98,9%).

Общий объем расходов составил 375 млрд 421 млн 221,5 тысяч рублей, или 97,2% от плана. По сравнению с 2021 годом расходы выросли на 31,7 миллиарда рублей.

Дефицит областного бюджета – 2 млрд 611 млн 488,4 тысячи рублей.

Накануне глава областного минфина Александр Старков заявил, что доходы выросли по сравнению с 2021 годом: «В первую очередь мы отмечаем увеличение поступлений по НДФЛ, в том числе за счет роста фонда заработной платы и работе по ее легализации: в прошлом году более 2,5 тысячи работодателей довели заработную плату до среднего уровня в своих отраслях. Также возросли поступления в областную казну по упрощенной системе налогообложения, налогу на имущество организаций, акцизам».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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