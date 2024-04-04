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Четверг, 4 апреля 2024, 12:27 мск

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Доходы Свердловской области за 2023 год превысили 400 млрд рублей

Сегодня на заседании правительства Свердловской области глава минфина Александр Старков представил отчет об исполнении областного бюджета в 2023 году.

Как сообщает департамент информполитики, фактические доходы за 2023 год составили 448,5 млрд рублей, или 112,5% от утвержденного годового прогноза. Налоговые и неналоговые доходы возросли до 399 млрд, или 113,9% прогноза. Безвозмездные поступления составили 49,5 млрд, или 102,1% прогноза.

Расходы областного бюджета увеличились до 397,4 млрд рублей (95% от плана). По сравнению с предыдущим годом расходы выросли на 22 млрд.

Расходы на социальную сферу составили 253,2 млрд рублей (63,7% от общего объема расходов).

Как уже сообщал «Новый День», общий объем доходов в 2022 году составил 372 млрд 809 млн 733 тысячи рублей, или 99,4% от утвержденного прогноза. Общий объем расходов – 375 млрд 421 млн 221,5 тысяч рублей, или 97,2% от плана. Дефицит областного бюджета в 2022 году составил 2 млрд 611 млн 488,4 тысячи рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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