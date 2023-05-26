Екатеринбург рискует остаться без благоустройства парков: горожане не голосуют

Екатеринбург все еще не набрал даже половины голосов, необходимых для получения федеральных средств на благоустройство парков и скверов. Между тем до конца голосования осталось всего 5 дней.

По состоянию на утро 26 мая за одну из пяти площадок проголосовали около 128 тысяч человек (необходимый минимум для получения городом субсидии – 300 тысяч).

Больше всего екатеринбуржцев отдали предпочтение летнему парку «Уралмаш» – его поддержали 77,5 тысячи человек. На втором месте парк имени 50-летия ВЛКСМ – 19,5 тысячи. Парки имени Чкалова и Энгельса получили 14,4 и 13,2 тысячи голосов, сквер на Титова – всего 4,2 тысячи.

Как уже писал «Новый День», Екатеринбург оказался худшим из российских миллионников по голосованию за объекты благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда». Для каждого города федеральные власти задали планку – сколько процентов жителей должны принять участие в рейтинговом голосовании, чтобы продемонстрировать заинтересованность в получении денег из казны государства на благоустройство парков и скверов. Если ее не достричь, то средства не получить.

Так, в Екатеринбурге должны проголосовать около 300 тысяч человек (из 1,2 млн тех, кто уже достиг 14-летия и может выразить мнение).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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