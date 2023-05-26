В гибели на пожаре 8-летнего мальчика усмотрели вину его учителей

Мальчика из Режа, который месяц назад погиб при пожаре в своем доме, в школе не научили правильно себя вести в случае ЧП. К такому выводу пришли следователи.

«Сотрудниками образовательного учреждения, где обучался погибший ребенок, принимаются недостаточно эффективные профилактические меры, направленные на предотвращение нарушений требований пожарной безопасности со стороны обучающихся, а также на формирование у обучающихся алгоритма необходимых действий в случае возникновения пожаров», – сообщили в СУ СКР Свердловской области.

В управлении образования Режа прошло совещание с директорами школ. Руководитель городского следственного отдела Юрий Палкин подчеркнул, что педагоги должны постоянно напоминать как ученикам, так и их родителям о правилах пожарной безопасности.

Как уже сообщал «Новый день», трагедия в Реже случилась 27 апреля. Предположительно пожар в частном доме мог начаться с автомобиля. Не исключено, что причиной трагедии стала именно детская шалость.

«В момент трагедии дома никого из взрослых не было, ребенок находился один. Его отец работает трактористом в коммерческом предприятии, а мама – в местной больнице. Сообщение о ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило от диспетчера пожарной службы 27 апреля в 14:10. По предварительным сведениям, учащийся средней общеобразовательной школы № 1, оставшись без присмотра взрослых, мог затеять игру с горюче-смазочными материалами во дворе частного дома, что и привело к столь печальным последствиям», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Реж, Елена Владимирова

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