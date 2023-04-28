Сначала загорелся автомобиль: следователи рассказали о пожаре в Реже, где погиб ребенок

Пожар в частном доме в Реже мог начаться с автомобиля. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Следователи и сотрудники МЧС рассматривают несколько версий, почему машина загорелась. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Не исключено, что причиной трагедии стала детская шалость.

«В момент трагедии дома никого из взрослых не было, ребенок находился один. Его отец работает трактористом в коммерческом предприятии, а мама – в местной больнице. Сообщение о ЧП в дежурную часть территориального ОВД поступило от диспетчера пожарной службы 27 апреля в 14:10. По предварительным сведениям, учащийся средней общеобразовательной школы № 1, оставшись без присмотра взрослых, мог затеять игру с горюче-смазочными материалами во дворе частного дома, что и привело к столь печальным последствиям», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, в этом пожаре погиб восьмилетний мальчик. Обычно днем он в школе, но в этот раз детей отправили по домам.

Реж, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»