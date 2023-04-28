На пожаре в Реже погиб ребенок

В Реже на пожаре в частном доме сгорел восьмилетний мальчик. Трагедия произошла накануне, около 14 часов, на улице Советской. Мальчик должен был быть в школе, но там внезапно отпустили всех по домам на дистант.

«Жена была на работе в больнице, я тоже уехал под Артемовский. В обед еще с ним созванивались, всё нормально было. А потом мне друг позвонил, сказал, что где-то в нашей стороне дом горит, я помчался домой, но минут двадцать точно ехать, было уже поздно. Лешенька возле забора лежал, пытался выйти. Там уже косточки лежали», – рассказал e1.ru папа мальчика, Илья Яковлев.

В пресс-службе прокуратуры по Свердловской области заявили о начале проверки и сообщили, что устанавливается, что стало причиной пожара. Семья, проживающая в доме, на учете не состояла. Сейчас в соцсетях Режа местные жители собирают деньги для родителей мальчика.

Реж, Марина Иванова

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