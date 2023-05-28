В Екатеринбурге человек упал на рельсы в метро

Сегодня около 11 часов на станции «Геологическая» человек упал на рельсы метро. Движение поездов было приостановлено на несколько минут.

Как сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург», вагоны метро встали между «Площадью 1905 года» и «Геологической». Позднее очевидцы прислали в группу фотографию, на которой видно, что медики выносят пострадавшего человека на носилках. По предварительной информации, человек упал на рельсы, и сам не смог выбраться обратно. Его состояние не известно. Движение поездов восстановлено.

Напомним, в апреле на станции «Площадь 1905 года» под поезд упал мужчина 2004 года рождения. Несмотря на то, что он попал под вагоны, пассажир выжил.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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