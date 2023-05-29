Уральские ученые ответили на вопрос о влиянии высшего образования на рождаемость

Получение женщинами высшего образования не влияет напрямую на их планирование семьи, но такие решения часто принимаются в зависимости от запросов работодателей. Такое мнение высказали сегодня участники пресс-конференции в «ТАСС-Урал», отвечая на вопрос журналиста.

Руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова заявила: «Я бы не сказала, что высшее образование связано с деторождением. Скорее, это связано с тем, что у нас идет урбанизация. И сейчас, в рыночных условиях, люди рассматривают в первую очередь скорее карьерный вопрос, а не деторождение. Высшее образование влияет на карьерный рост, если человек хочет продвигаться по карьерной лестнице – это так или иначе будет связано с этим, будет рассматриваться – есть дети или нет».

Заместитель директора по исследованиям и разработкам Института экономики и управления УрФУ, д.э.н., Анна Багирова отметила, что социально ответственные работодатели стараются смягчить конфликт между семьей и работой. Но субъективно – в обществе сейчас низкая потребность в детях. Люди не заинтересованы в том, чтобы быть родителями.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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