В Свердловской области сохраняется «демографическая зима»: рождаемость снова упала

С начала года в Свердловской области родилось на 300 детей меньше, чем в прошлом году. Тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет, специалисты называют ее «демографической зимой».

«В Свердловской области сегодня проживает более 937 тысяч детей. Но, к сожалению, количество родов каждый год снижается. Если 10 лет назад мы видели порядка 67 тысяч родов в год, в последние годы видим значительное снижение. Например, в 2022 году в регионе было 38 тысяч родов, появилось на свет 39 тысяч детей. В этом году снижение продолжается: по итогам первого квартала на свет появилось на 300 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, – рассказала на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова. – В обществе это явление называется демографической зимой».

Причины снижения рождаемости социальные, считает замминистра. Период рождения первенца в Свердловской области и по России в целом сдвинулся на более зрелый возраст.

«Раньше первого ребенка рожали в основном в 20-21 год, сейчас мы видим, что первенец рождается в 31-32 года женщины. За третьим и четвертым ребенком идут уже зрелые семьи в возрасте после 40 лет. Среди молодых семей с одним ребенком мы не наблюдаем рождение второго как массовую тенденцию», – прокомментировала Елена Чадова.

Для стимуляции рождаемости в России будут уделять внимание профилактике абортов, а также будет осуществляться поддержка студенческих семей.

«Обсуждаются варианты вплоть до бесплатного обучения мамы с ребенком. Создание игровых комнат и комнат для кормления в вузах и ссузах. Очень много будет мер поддержки», – рассказала представитель минздрава.

Добавим, что ранее снижение рождаемости объясняли также демографической ямой 1990-х. Поскольку сейчас именно дети того периода заводят семьи. С 2025 года может начаться рост рождаемости.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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