Рождаемость в Свердловской области будет снижаться до 2025 года, затем начнется рост

В первом полугодии в Свердловской области родилось 19 959 детей, что на 5% меньше, чем годом ранее. Снижение рождаемости на протяжении последних лет специалисты объясняют тем, что сейчас дети появляются у поколения 1990-х. В то время в стране был демографический кризис.

Ситуация изменится на противоположную уже через три года. «Статистика – вещь сухая и требует комментариев. Сегодня мы имеем такие данные по рождаемости, потому что это связано с особенностями демографической ситуации 1990-х, когда рождалось мало детей. Это характерно для всей России, а не только для нашего региона, – пояснила заместитель начальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – По нашим прогнозам, рост рождаемости начнется с 2025 года, когда подрастут дети 2000-х годов. Приведу пример: в 1990-е в среднем в год рождалось 44 тысячи детей, в 2000-х – 48 тысяч, а максимум был в 2014 году, когда родилось 63 тысячи малышей».

К сожалению, неутешительной остается ситуация с младенческой смертностью. За первое полугодие мертвым родился 121 ребенок (в 2021 году было 117), до года погибли 105 детей (в 2021 году – 73). Ранее в минздраве Свердловской области «Новому Дню» уже называли причины роста младенческой смертности: общее снижение рождаемости, «особенности гибели детей от так называемых малоуправляемых или трудноуправляемых факторов». Многие из таких малышей при рождении весили менее килограмма.

Самый популярный возраст рожениц в этом году 21-30 лет, но стало больше рожениц в возрасте старше 36 лет. Зато меньше – несовершеннолетних (всего 0,1% от всех мам).

«Уже шесть лет наблюдаем тенденцию по росту рождаемости вторых, третьих и так далее детей. В этом году 64% от общего числа новорожденных – не первые дети в семье», – отметила Наталья Храмова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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