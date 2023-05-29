В Ревде бушует страшный пожар. Горят жилые дома (ФОТО)

На улице Ильича в Ревде полыхает крупный пожар, горят частные жилые дома и надворные постройки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, горят четыре дома. В 15:07 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 350 кв. м. В результате пожара пострадал один человек, он госпитализирован.

Пожарные принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания. Борьбу с огнем ведут 22 человека и 8 единиц спецтехники.

"Ревда-инфо" сообщает, что местные жители помогают тушить пожар. Дышать на улице тяжело из-за дыма.

Ревда, Елена Владимирова

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